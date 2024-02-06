Общество 06 февраля 2024, 12:08 Метеоролог Шувалов пообещал сильные снегопады на Урале и в Предуралье

Читать 360tv в

Урал и Предуралье в среду, 7 февраля, накроет сильный снегопад. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на метеоролога, руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.

Он рассказал, что снег начнется в некоторых районах еще во вторник вечером, но в полную силу войдет уже в среду утром. Больше всего осадков ожидается в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Высота снежного покрова в этих городах может достигать до 10 сантиметров, а в горных районах — до 15 сантиметров.

Реклама

Метеоролог призвал дорожные и коммунальные службы подготовиться к снегопадам.

Авторы: