Метеоролог Шувалов пообещал «прерывистое» бабье лето жителям Центральной России | 360°

Общество 06 октября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Метеоролог Шувалов пообещал «прерывистое» бабье лето жителям Центральной России

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Долгожданное бабье лето придет в Центральную Россию, однако будет прерывистым — теплые и солнечные дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Об этом в эфире радио Sputnik сказал метеоролог Александр Шувалов.

«Бабье лето неумолимо надвигается. Уже сегодня, хотя и облачно, осадки маловероятны, в пятницу появится солнце, в середине дня будет достаточно активно проявлять себя, и температура будет около +14 градусов», — сказал он.

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Также тепло будет в субботу, 8 октября. На следующий же день ожидается холодная погода и дождь. С понедельника в Центральную Россию придет антициклон и принесет еще два-три теплых дня.

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