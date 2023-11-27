27 ноября 2023, 16:45
Метеоролог Шувалов объяснил природные катаклизмы на юге РФ контрастами температур
Разрушительный шторм накрыл юг России. Причиной подобных событий являются очень большие контрасты температур, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с сайтом «Мир 24».
«Практически всю вторую половину ноября Скандинавия находится в области значительной отрицательной аномалии температур. Морозы там стоят около -8…-10 градусов», — добавил эксперт.
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При этом юг Европы пополняется разогретым воздухом. Стык воздушных масс провоцирует средиземноморские циклоны, которые переходят на европейскую часть РФ, объяснил метеоролог.
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