Общество 27 ноября 2023, 16:45 Метеоролог Шувалов объяснил природные катаклизмы на юге РФ контрастами температур

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Разрушительный шторм накрыл юг России. Причиной подобных событий являются очень большие контрасты температур, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с сайтом «Мир 24».

«Практически всю вторую половину ноября Скандинавия находится в области значительной отрицательной аномалии температур. Морозы там стоят около -8…-10 градусов», — добавил эксперт.

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При этом юг Европы пополняется разогретым воздухом. Стык воздушных масс провоцирует средиземноморские циклоны, которые переходят на европейскую часть РФ, объяснил метеоролог.