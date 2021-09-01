Метеоролог Шувалов назвал самые холодные дни первой недели осени

Самыми холодными днями в первую неделю осени станут 3 и 5 сентября. Температура воздуха опустится до +10 градусов, рассказал «360» метеоролог Александр Шувалов.

Погода начнет портиться уже сегодня, ближе ко второй половине дня. Около 15:00 высока вероятность ливней — это связано с прохождением основного холодного фронта, пояснил специалист.

«Дожди и грозы вполне могут быть. В пределах 10–15 миллиметров осадков может выпасть, но не повсеместно. Это только первый акт того похолодания, которое все уже так — кто со страхом, кто с нетерпением — ждут на европейской территории России», — добавил Шувалов.

По его словам, в Москве и Московской области до конца этой недели сильные осадки маловероятны. Они могут усилиться только в выходные.

«В субботу ожидается порция хороших осадков и усиление ветра. Завтра он будет на северо-западе — в Санкт-Петербурге и Пскове до 20 метров в секунду. К нам дойдет немножко послабее — где-то 12-15 метров в секунду, но резкий, порывистый и очень неприятный ветер», — предупредил он.

При этом Шувалов заверил, что потепление еще обязательно будет. Постепенное улучшение начнется с 7–8 сентября. Конечно, 25-градусной жары не ожидается, но это уже не будет и +10 градусов.