Общество 22 июня 2023, 13:05 Метеоролог Шувалов: июнь в Петербурге закончится с заметным дефицитом влаги

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Первый месяц лета в Санкт-Петербурге завершится с очень заметным дефицитом влаги. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Невскими новостями».

По прогнозам синоптика, с четверга солнечная погода сменится на грозы. Дождь будет в городе до полудня пятницы, такие кратковременные осадки не повлияют на устранение дефицита влаги.

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Метеоролог отметил, что на данный момент в Петербурге выпало только 14% от положенного по климатической норме осадков.