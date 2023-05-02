Общество 02 мая 2023, 10:52 Метеоролог Роман Вильфанд заявил, что на Урал пришла летняя погода

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На Урал со 2 мая неожиданно пришла летняя погода. Об этом сайту Ura.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что Екатеринбург сейчас находится в холодной части антициклона. Но днем температура воздуха поднимается до +24 градусов. И это, по словам специалиста, обычно июньские, а не майские значения.

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«Со среды центр антициклона будет вблизи центра и юга Урала. Малооблачная погода и высокая температура. Ночные температуры двузначные — 11-14 градусов. Дневные температуры от 26 до 30 градусов. Осадков не ожидается», — отметил Роман Вильфанд.

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