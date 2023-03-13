Общество 13 марта 2023, 14:27 Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве сойдет снег

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Москвичам придется наблюдать снег и тающие сугробы до начала апреля. Об этом Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в этом году сугробы в российской столице были необычайно высокими. Поэтому таять буду долго, несмотря на то, что температура в ближайшую неделю ожидается плюсовая. В полях снег будет лежать до первой декады апреля.

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«Нынешняя неделя, не считая понедельника, действительно будет очень теплой, дневные температуры составят до трех-семи градусов, ночные — около нуля или положительные. Также всю неделю, кроме субботы и воскресенья, ожидаются осадки», — сказал Роман Вильфанд.

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