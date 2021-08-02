Метеоролог рассказал о самом комфортном дне недели в московском регионе

Основной грозовой фронт надвинется на Москву в ночь на 3 августа, но уже во вторник днем он сместится на восток, поэтому никаких опасных явлений в столице не ожидается. Об этом «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

После дождливой ночи температура воздуха днем в городе составит +22…+24 градуса, в Подмосковье — +20…+25.

«В среду днем еще могут местами идти дожди, ночью уже будет в районе +13…+15. В области — в районе +10. Четверг будет самый комфортный. Без осадков, а днем даже будет около +25», — добавила Позднякова.

В пятницу и субботу ожидаются облачная погода и дожди. Температура ночью будет +10…+15, днем поднимется до +25. В субботу столбики термометра могут подняться до +27. То есть температура будет даже не пару градусов выше климатической нормы, пояснила эксперт.

«Никаких опасных погодных явлений не ожидается. Только сегодня ночью возможна гроза, но ночью все спят, особо гуляющих сегодня в городе не будет», — заключила Позднякова.