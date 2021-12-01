Метеоролог рассказал москвичам, какой зима будет в декабре

Во второй половине декабря жителей Москвы и Подмосковья ждет оттепель. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, написал Life.

«Сейчас в Москве семь сантиметров снега, а в Подмосковье снежный покров сформировался до шестнадцати сантиметров. Это довольно много для первого дня зимы. И с большой долей уверенности можно говорить, что этот снег не растает и, как говорят метеорологи, «ляжет в зиму», — отметил специалист.

Он также добавил, что в пятницу в регион придет оттепель, погода будет облачной, преимущественно с осадками в виде снега. Столбик термометра покажет от нуля до двух градусов со знаком плюс.

После 4 декабря температура воздуха будет становиться все более зимней и останется такой до середины месяца. Однако уже во второй половине первого зимнего месяца к москвичам вернется оттепель, заключил Леус.