Общество 19 декабря 2022, 15:04 Метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление Оттепель придет в столицу с четверга

Читать 360tv в

Сильнейшие снегопады обрушились на Москву, по высоте сугробов столица побила рекорд 1941 года. О ближайшем потеплении рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в интервью «Москве24».

По прогнозам специалиста, минусовая температура сохранится в Москве до среды. Уже с четверга жителей столицы ожидает потепление. Столбики термометров повысятся до +3 градусов.

Реклама

Отмечается, что с приходом оттепели Москву также ждут дожди.

Реклама