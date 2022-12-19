19 декабря 2022, 15:04
Метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление
Оттепель придет в столицу с четверга
Сильнейшие снегопады обрушились на Москву, по высоте сугробов столица побила рекорд 1941 года. О ближайшем потеплении рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в интервью «Москве24».
По прогнозам специалиста, минусовая температура сохранится в Москве до среды. Уже с четверга жителей столицы ожидает потепление. Столбики термометров повысятся до +3 градусов.
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Отмечается, что с приходом оттепели Москву также ждут дожди.
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