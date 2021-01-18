Метеоролог рассказал, когда в Москву придет оттепель

«В начале недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков у нас не ожидается, но будет довольно морозно. Предстоящей ночью в Москве минимальные температуры около -20…-22 °C, по области -25 °C», — пояснила она.

Во вторник температура воздуха составит примерно 15 градусов мороза. Это меньше климатической нормы на 8-10 градусов. В дальнейшие дни недели начнет постепенно теплеть. В четверг, 21 января, выпадет снег, в городе будет минус три градуса.

«В последующие дни у нас уже возможно выпадение осадков, к снегу может примешиваться мокрый снег, местами может быть морось или слабый дождь, температура к 23 января в ночные часы еще останется слабоотрицательной, порядка -5…0 °C», — отметила специалист.

По словам Поздняковой, дневная температура повысится до трех градусов тепла. Таким образом среднесуточный показатель за нынешнюю неделю изменится на 15 градусов.