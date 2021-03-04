Метеоролог рассказал, когда в московском регионе растает снег

Снежный покров в столичном регионе сойдет лишь в первой декаде апреля. В лесах схода снега стоит ожидать еще позднее, сообщил метеоролог Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил журналистам, что за минувшую зиму в столичном регионе снега выпало куда больше обычного и даже при заметном потеплении быстро он не исчезнет.

«Это будет долгая процедура таяния снега. <…> Полностью освобождение от снега произойдет в первой декаде апреля, а в лесах снег сохранится и позже. Но долго, снег будет долго», — процитировало РИА «Новости» метеоролога.

Поскольку слои снега формировались при разной погоде, они имеют разные характеристики, добавил Вильфанд.

С 5 марта в Москве и северо-западной части России температура опустится до -12 градусов. Мороз на 8 Марта назвали не таким уж аномальным, ведь март в России на самом деле зимний месяц. Значительные перемены в погоде произойдут 6 числа, сообщила «360» Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы.