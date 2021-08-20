Метеоролог рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в День знаний

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погодных условиях, которые ожидаются в Санкт-Петербурге 1 сентября. По его словам, в День знаний в городе возможно похолодание. Об этом написали «Невские новости».

По словам специалиста, прогноз на этот день пока очень приблизительный. Температура воздуха не поднимется выше +17 градусов днем и +12 градусов ночью.

«В этом году, возможно, 1 сентября будет либо около этих значений, либо даже немножко ниже по температуре. Возможно, температура будет на уровне +15…+17 градусов днем», — заявил метеоролог.

Говорить об осадках в День знаний пока рано. Единственное, что точно известно, что с 23 августа температура воздуха будет постепенно снижаться, добавил Куткевич.