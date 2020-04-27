Метеоролог рассказал, какая погода будет в начале мая в Москве

По словам синоптика, в ночь на первое мая температура опустится до +2…+4 °С. В дневные часы холодный атмосферный фронт будет уходить на восток. Ожидается облачная погода и температура не выше +7…+9 °С.

Второго мая также не будет жарко: днем +7…+10 °С, ночью +2…+4 °С.

«В воскресенье нас ждет очередной атмосферный фронт, днем ожидается +14…+16 °С», — подытожил метеоролог.

Специалисты прогнозируют аномально теплую погоду летом в стране. Она может побить рекорды прошлых лет.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обратил внимание на аномально жаркую температуру, которая зафиксирована в Красноярске (+35 градусов тепла).

«И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю», — сообщил министр.

Он отметил, что если лето этого года не станет самым аномальным, то точно может оказаться в пятерке по температуре.