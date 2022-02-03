Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходных

Москвичей на грядущих выходных ждет приятная для прогулок погода. Об этом RT рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В выходные погода будет вполне комфортная для отдыха и прогулок на улице. Погода со слабым снежком, в меру морозная. В ночь на субботу и воскресенье минимальная температура в Москве будет порядка -10…-12 градусов. Дневная температура — -6…-8 градусов. То есть температура воздуха будет соответствовать климатической норме», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что это будет «передышка между снегопадами», поскольку следующая неделя в столице будет еще более снежной, чем прошедшая.