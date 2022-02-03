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    03 февраля 2022, 13:14

    Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходных

    Полина Гребенщикова

    Москвичей на грядущих выходных ждет приятная для прогулок погода. Об этом RT рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

    «В выходные погода будет вполне комфортная для отдыха и прогулок на улице. Погода со слабым снежком, в меру морозная. В ночь на субботу и воскресенье минимальная температура в Москве будет порядка -10…-12 градусов. Дневная температура — -6…-8 градусов. То есть температура воздуха будет соответствовать климатической норме», — рассказала Позднякова.

    Она добавила, что это будет «передышка между снегопадами», поскольку следующая неделя в столице будет еще более снежной, чем прошедшая.