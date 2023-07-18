18 июля 2023, 17:28
Метеоролог Позднякова рассказала, что в Москву вернутся ливни и грозы
Во вторник, 18 июля, в Москву вернутся ливни и грозы. До конца июля температура воздуха в столице будет находиться на отметке 20-24 градусов. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова, передала «Вечерняя Москва».
В ночь на 19 июля в Москве ожидается довольно опасная погода. Возможны сильные порывы ветра и ливни.
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Позднякова добавила, что волна прохладной погоды продлится минимум до 20 июля.
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