Общество 18 июля 2023, 17:28 Метеоролог Позднякова рассказала, что в Москву вернутся ливни и грозы

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Во вторник, 18 июля, в Москву вернутся ливни и грозы. До конца июля температура воздуха в столице будет находиться на отметке 20-24 градусов. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова, передала «Вечерняя Москва».

В ночь на 19 июля в Москве ожидается довольно опасная погода. Возможны сильные порывы ветра и ливни.

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Позднякова добавила, что волна прохладной погоды продлится минимум до 20 июля.