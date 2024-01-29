Общество 29 января 2024, 15:27 Метеоролог Позднякова рассказала, что начало февраля в Москве будет сопровождаться частыми оттепелями

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Погода в Москве в первых числах февраля будет сопровождаться частыми оттепелями из-за чередования циклонов и антициклонов. В городе возможны частые осадки, рассказала телеканалу «Звезда» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Если первая декада февраля будет теплой, то во вторую станет заметно холоднее.

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«Преобладающая температура в первые 10 дней февраля будет в пределах от -2 до -10 градусов. Частыми будут оттепели со снегом и высокой для февраля температурой», — добавила эксперт.