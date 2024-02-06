Общество 06 февраля 2024, 14:58 Метеоролог Позднякова предупредила о метели в Москве 7 февраля

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В среду, 7 февраля, в столицу вместе с новым циклоном придут снегопады и метели. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на метеоролога, главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

В столице днем похолодает до -10 градусов. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такая погода продержится в Москве до пятницы, а к выходным немного потеплеет.

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