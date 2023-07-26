Общество 26 июля 2023, 19:28 Метеоролог Позднякова посоветовала спасаться от дождя под зонтом и дождевиком

Читать 360tv в

Чтобы не промокнуть под дождем, нужно покупать зонтик с большим куполом, который сможет максимально защитить своего владельца. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Также она порекомендовала дополнительную защиту. Так как под зонтом одна половина тела остается незащищенной, лучше надевать еще и дождевик. Будет идеально, если добавить к своему костюму еще и резиновые сапоги. Такое трио позволит человеку остаться полностью сухим.

Авторы: