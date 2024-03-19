Общество 19 марта 2024, 14:43 Метеоролог Позднякова напомнила о приходе астрономической весны 20 марта

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Весеннее равноденствие, которое является началом астрономической весны, наступит в Северном полушарии Земли 20 марта. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам эксперта, в конце месяца солнце станет светить сильнее и теплее. Столбики термометров постепенно пойдут ввысь.

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«Температура будет выше климатической нормы, но ненамного, потому что ночь будет холодная», — отметила Позднякова.

Она также добавила, что уже в выходные воздух в российской столице прогреется до +4…+9 градусов.