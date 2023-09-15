Общество 15 сентября 2023, 12:49 Метеоролог Позднякова: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие людей

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Метеоролог Татьяна Позднякова в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала, что магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, даже не страдающих от метеорологической зависимости.

Это явление, по словам специалиста, связано с определенными возмущениями и выбросами солнечной энергии непосредственно на солнце. Они и доходят до нашей планеты в виде магнитных бурь, написал «Абзац».

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Позднякова добавила, что большинство людей, как правило, не ощущают каких-либо изменений в своем самочувствии. Чаще всего страдают именно метеозависимые.