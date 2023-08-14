14 августа 2023, 17:26
Метеоролог Позднякова: дожди в Приморье в ближайшие сутки не прекратятся
На Приморский край обрушились сильные ливни, которые стали причиной наводнения и подтоплений домов. В ближайшие сутки дожди в регионе ослабевать не будут, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.
По словам синоптика, тайфун провоцирует обильные осадки, которые потом приводят к паводкам. Следующий циклон выходит по траектории, которая может угрожать Приморскому краю ливнями, поэтому в ближайшие сутки отступления стихии ждать не стоит.
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Отмечается, что из-за непогоды уровень воды в реках региона достиг рекордных значений.
Наводнения
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