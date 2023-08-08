Общество 08 августа 2023, 10:55 Метеоролог Паршина сообщила, что до конца рабочей недели в отдельных регионах России пройдут ливневые дожди

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с изданием Ura.ru рассказала, что в Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской областях пройдут ливневые дожди.

Кратковременные осадки также ожидаются на территориях Пермского и Приморского края и в Карелии.

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В среду, 9 августа, ливневые дожди придут на крайний юг Краснодарского края и в Тыву. В четверг, 10 августа, осадки прогнозируются в Прибайкалье, Иркутской области, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края, добавила Паршина.