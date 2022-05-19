Метеоролог Паршина предупредила о заморозках в разных регионах России

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России 20 и 21 мая. Об этом Ura.ru рассказала завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Осадки могут начаться уже в ближайшее время. Это касается Предуралья, Пермского края, Удмуртии, Кировской области, ХМАО. Температура воздуха ночью может опускаться до -3 градусов, а днем составит +3…+10 градусов.

«Связано похолодание с циклоном, у которого в западной части распространяется воздух с Арктических морей, с Приполярья. 20, 21 мая ожидаются заморозки, ночью до 0 градусов, в центральных областях России, касается это в основном северной части Московской области. В целом, холодная погода сохраняется в столице России, температура отстает от климатической нормы. Потепление откладывается чуть ли не до конца мая», — рассказала синоптик.