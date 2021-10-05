Метеоролог оценил вероятность аномально снежной зимы

Метеоролог Александр Шувалов в разговоре с Lenta.ru рассказал, стоит ли ожидать аномально снежной зимы в регионах России. По его словам, сказать наверняка, будет ли зима снежной, трудно.

Прогнозы, которые дают синоптики относительно количества снега предстоящей зимой, точны только на 60%. Сделать однозначных выводов о том, какой будет зимняя погода, пока не возможно.

«Специалисты-долгосрочники эти прогнозы о снежности зимы делают, но это малоубедительно по одной простой причине. Тот же прогноз на сентябрь давал на большей части территории страны положительные аномалии температуры. А аномалия была и на Европейской части, и на Урале, и на юге Сибири отрицательная», — пояснил Шувалов.