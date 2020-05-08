Метеоролог объяснил, почему не стоит верить погодным приметам

«Приметы такие [про малоснежную зиму — прим. ГМ] никогда не работают. Работает только одна — это черемуховые холода, и то плохо», — признался специалист.

По его словам, в этом году в России была теплая «европейская зима», но она никак не должна отразиться на лете.

«То, что зима влияет на лето — это очень плохая связь, которая практически отсутствует, к сожалению. Так бы мы иначе все прогнозы делали на высоком уровне. Вероятность тех прогнозов, о которых мы говорим, это 70%. Это некое направление развития в ту сторону. Поддерживающим эффектом является то, что этот прогноз [о засухе в российских регионах — прим. ГМ] поддерживается и Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, и американской, так называемой, глобальной системой прогнозов. Они дают нам прогнозы примерно все одинаковые», — пояснил Кислов.