13 марта 2023, 14:14
Метеоролог Никита Поповнин рассказал о циклонах в европейской части России
Европейскую часть России атакуют три циклона, они уже стоят в очереди один за другим. Об этом радиостанции Sputnik рассказал метеоролог Никита Поповнин.
По его словам, первый уже прошел. Именно с ним было связано большое количество осадков в Москве и Петербурге в минувшие выходные, а также скачки температур.
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«То, что сейчас происходит, называется „активный циклогенез“ — это приход циклонов с Атлантики один за другим. Их сейчас в линеечке три. Три огромных циклона стоят в очереди. Первый через нас уже прошел», — заявил Никита Поповнин.
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Новые циклоны также принесут с собой осадки, преимущественно дожди. Кроме того, из-за смешения зон с теплым и холодным воздухом будут происходить скачки температур.
Погода
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