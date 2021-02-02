Метеоролог назвал животное, которое лучше подскажет погоду в День сурка

Есть традиция, согласно которой в эту дату по пробуждающимся суркам определяют, когда начнет теплеть. Как считает специалист, такой обычай придуман «скорее для потехи людям». Он объяснил, что лучшими «специалистами» в ключе народных примет являются птицы.

«Птицы почему перед изменением погоды снижают эшелон полета? У них снижается кормовая база — комары, мошки. Птицы же летающие барометрические станции. Их стенки настолько тонкие, что они чувствуют изменения давления», — уточнил Тишковец.

Так, когда наступает циклон, пернатых начинает «распирать», поэтому они уменьшают высоту своего полета. Специалист добавил, что кроме погодных примет, выражение «день сурка» используется в другом значении. Эту фразу произносят, если хотят описать какой-то отрезок жизни, проходящий однообразно. Речь идет о периоде, в котором каждый из дней похож на прежний.