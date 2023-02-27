Общество 27 февраля 2023, 13:11 Метеоролог Надежда Точенова рассказала, какую погоду ждать москвичам в начале весны

Читать 360tv в

Начало весны в российской столице будет очень ветреным и прохладным. Об этом рассказала заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, 1 марта столица окажется во власти циклона. Москвичам придется еще потерпеть мороз, столбик термометра опустится до отметки -8 градусов.

Реклама

«Этот циклон уйдет на восточные направления. Тем не менее он успеет повлиять на характер погоды. Так, в первый весенний день ожидается ветреная погода с порывами до 15 метров в секунду», — сказала Надежда Точенова.

Реклама

Однако уже к пятнице в Москве начнет немного теплеть. Может даже образоваться туман, отметила метеоролог.