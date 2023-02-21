Общество 21 февраля 2023, 16:05 Метеоролог Михаил Леус рассказал об изменениях московского климата

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Климат меняется, из-за чего метеорологи вынуждены руководствоваться новыми нормами, например, приход весны сдвинулся на неделю вперед. Об этом Lenta.ru рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, дата прихода климатической весны изменилась за последние 30 лет. Как отметили «Известия», раньше ее отсчитывали в Москве с 27 марта, когда среднесуточная температура преодолевала отметку 0 градусов.

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«С этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку», — отметил Михаил Леус.

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Теперь же метеорологи считают, что климатическая весна приходит в российскую столицу 20 марта.