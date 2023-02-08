Общество 08 февраля 2023, 13:04 Метеоролог Марина Макарова рассказала, какой будет погода в Москве в конце недели

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В пятницу, 10 февраля, в Москве ожидается небольшой снегопад и сильный ветер. Об этом RT рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В ближайшие два дня в российской столице будет держаться легкий мороз, до -5 градусов днем. В четверг пройдет небольшой снег, а затем погода испортится, будет очень ветрено.

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«Днем в пятницу -1…-3, по области — до -5. В субботу характер погоды не изменится. Сохранится порывистый ветер. В воскресенье тоже облачно, ночью -3…-8, днем -1…-6», — отметила Марина Макарова.

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