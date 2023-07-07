07 июля 2023, 13:41
Метеоролог Леус: тропические ночи опаснее для человека, чем дневная жара
Теплые ночи даже более опасны для человека, чем дневная жара, поскольку организм не успевает отдохнуть от тепловой нагрузки. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В своих соцсетях метеоролог рассказал, что ночью 7 июля минимальная температура воздуха в большинстве районов Москвы не опустилась ниже +20 градусов.
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На следующей неделе, по словам Леуса, в столице ожидается более холодная погода.
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