Общество 07 июля 2023, 13:41 Метеоролог Леус: тропические ночи опаснее для человека, чем дневная жара

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Теплые ночи даже более опасны для человека, чем дневная жара, поскольку организм не успевает отдохнуть от тепловой нагрузки. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В своих соцсетях метеоролог рассказал, что ночью 7 июля минимальная температура воздуха в большинстве районов Москвы не опустилась ниже +20 градусов.

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На следующей неделе, по словам Леуса, в столице ожидается более холодная погода.