20 декабря 2022, 10:39
Метеоролог Леус рассказал, какой будет погода на Новый год в Центральной части России
Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказал россиянам, какую погоду ждать на Новый год.
По его словам, жители Центральной части России увидят настоящую русскую зиму.
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«Ночью температура ожидается в пределах -7…-12 градусов. Днем 1 января будет -3…-8 градусов по предварительным прогнозам», — сказал Леус.
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Специалист предупредил, что в отдельных регионах ЦФО в Новый год будет идти небольшой снег.
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