Общество 20 декабря 2022, 10:39 Метеоролог Леус рассказал, какой будет погода на Новый год в Центральной части России

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Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказал россиянам, какую погоду ждать на Новый год.

По его словам, жители Центральной части России увидят настоящую русскую зиму.

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«Ночью температура ожидается в пределах -7…-12 градусов. Днем 1 января будет -3…-8 градусов по предварительным прогнозам», — сказал Леус.

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Специалист предупредил, что в отдельных регионах ЦФО в Новый год будет идти небольшой снег.