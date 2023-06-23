23 июня 2023, 14:20
Метеоролог Леус: 22 июня в Шлиссельбурге выпало в 54 раза больше осадков, чем в Петербурге
В Санкт-Петербурге 22 июня солнечная погода с температурой до +30 градусов резко сменилась дождями. В этот день в городе выпало 0,5 миллиметра осадков, сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на Telegram-канал главного специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
По словам метеоролога, сильные ливни обрушились на многие районы Петербурга и области. Так, в Шлиссельбурге осадков выпало в 54 раза больше, чем в северной столице.
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Отмечается, что такое количество осадков в Петербурге составляет 40% от климатической нормы июня.
Санкт-Петербург
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