24 января 2023, 15:20
Метеоролог Леонид Старков назвал гололедицу визитной карточной московской зимы этого сезона
Гололедица, которая сопровождает почти всю московскую зиму в этом году, это специфическое явление. Об этом сайту kp.ru сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
По его словам это явление обусловлено постоянным перепадом температур. Нетипичная погода привела к несвойственному природному явлению.
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«Гололедица стала визитной карточкой этого сезона. Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной!» — рассказал Леонид Старков.
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Он также отметил, что в ближайшее время в столице не ожидается каких-то серьезных изменений в погоде. Она будет сухой, лишенной солнца и осадков.
Погода
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