Общество 24 января 2023, 15:20 Метеоролог Леонид Старков назвал гололедицу визитной карточной московской зимы этого сезона

Читать 360tv в

Гололедица, которая сопровождает почти всю московскую зиму в этом году, это специфическое явление. Об этом сайту kp.ru сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По его словам это явление обусловлено постоянным перепадом температур. Нетипичная погода привела к несвойственному природному явлению.

Реклама

«Гололедица стала визитной карточкой этого сезона. Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной!» — рассказал Леонид Старков.

Реклама

Он также отметил, что в ближайшее время в столице не ожидается каких-то серьезных изменений в погоде. Она будет сухой, лишенной солнца и осадков.