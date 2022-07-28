Метеоролог Куткевич рассказал о погоде в Петербурге в День ВМФ

День ВМФ отмечается в России 31 июля. В Петербурге в этот день пройдет парад. Однако погода может быть не самой праздничной, рассказал «Невским новостям» метеоролог Юрий Куткевич.

В воскресенье в Петербурге будет облачно, в первой половине дня могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха составит около +20 градусов. Ожидается западный ветер.

«Если хотите смотреть парад, рекомендуем надеть ветровки и захватить с собой зонтик, чтобы не испортить впечатление от праздника. Хотя можно надеяться, что дождь утром обойдет Неву стороной», — сказал метеоролог.