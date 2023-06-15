15 июня 2023, 19:37
Метеоролог Кубай: в июне в Приморье прогнозируется угроза четырех тайфунов
В Приморском крае в конце июня прогнозируется угроза сразу четырех тайфунов. Об их зарождении и последствиях рассказал глава Примгидромета Борис Кубай сайту vostokmedia.com.
По словам метеоролога, тайфунный инкубатор на данный момент находится в районе Филиппинских островов, вскоре он может приблизиться к региону. Также тайфуны будут притягиваться со стороны восточного Китая, добавил синоптик.
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Как сообщил RT, природная стихия может повлиять на увеличение уровня воды в озерах Приморья.
Приморье
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