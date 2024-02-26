Общество 26 февраля 2024, 15:35 Метеоролог Кислов: травмоопасная погода сохранится в Москве в ближайшие дни

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В Москве образовалась сильная гололедица, травмоопасная погода сохранится в столице в ближайшие дни. Об этом сообщил завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам эксперта, сплошной поток теплого воздуха с юга провоцирует таяние накопившегося снега. При этом сильно растаять он не может, поскольку температура в городе держится около нуля.

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«Вот такая отвратительная и травмоопасная погода сейчас», — подытожил Кислов.