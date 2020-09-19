Метеоролог дал прогноз на предстоящую зиму

В этом году в России не будет такой аномально теплой зимы, какая была в прошлом году. Об этом сообщил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, зима в этом году ожидается мягкой и снежной.

«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы», — отметил Тишковец. Его цитирует сайт kp.ru.

Метеоролог также указал, что температура может подняться выше нормы, но незначительно. По его словам, февраль будет самым теплым месяцем зимы.

Ранее синоптики пообещали жителям ЦФО наступление бабьего лета благодаря антициклону. Прохладный циклон уйдет, и в центральной полосе России снова потеплеет. Уже со следующего вторника столбики термометров покажут +15…+18, а в следующие среду и четверг воздух прогреется до +20 градусов.