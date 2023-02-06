Общество 06 февраля 2023, 17:38 Метеоролог Борис Кубай рассказал, какой будет погода в Приморском крае в феврале

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Приморский край в первую половину февраля ожидает переменчивая и нестабильная погода. Об этом RT рассказал главный метеоролог Приморского края Борис Кубай.

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По его словам, причина перепадов кроется в неактивных фронтах, которые сначала принесут в Приморье теплые воздушные массы, а потом — холодные. Таким образом, с 10 по 13 февраля морозы отступят. А на 13, 14 и 15 февраля придется похолодание, после которого вновь потеплеет.