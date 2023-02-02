Общество 02 февраля 2023, 12:14 Метеоролог Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет похолодание

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Москвичи наслаждаются последними теплыми деньками, уже на выходных в столицу придет похолодание. Об этом News.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, нулевая температура будет в Москве еще два дня, в четверг и пятницу. А в выходные снова похолодает.

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«Так в четверг и пятницу в городе будет стоять нулевая температура. Правда с незначительными, но осадками в виде мокрого снега, а местами и дождя. Также ожидается небольшой рост атмосферного давления», — сказал Александр Шувалов.