Общество 14 марта 2023, 13:55 Метеоролог Александр Шувалов рассказал, когда в Москве начнется оттепель

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В Москве во вторник, 14 марта, резко начнется оттепель. Об News.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, в российскую столицу уже пришла весна. Несмотря на осадки, воздух начинает прогреваться.

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«Так, столицу ожидает дождь переходящий в мокрый снег, и достаточно сильный ветер. Но в тоже время, температура воздуха прогреется до 2–4 градусов тепла», — сказал метеоролог.

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