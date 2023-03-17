Общество 17 марта 2023, 12:04 Метеоролог Александр Шувалов рассказал, какой будет погода на выходных в Москве

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Выходные в Москве будут ясными, солнечными и достаточно весенними. Об этом News.ru сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Он рассказал, что с субботы, 18 марта, погода в российской столице стабилизируется. Выходные будут ясными и без осадков.

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«Но уже к дню субботы погода установится мартовская и столбик термометра встанет на отметке пять градусов тепла. Осадков же в Москве не ожидается, а вот давление поднимется до 762 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормы, — рассказал метеоролог.

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