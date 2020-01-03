Метеоритный дождь пройдет над Подмосковьем в ночь на 4 января
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИАМО, что этой ночью над Россией пройдет метеорный поток Квадрантиды. Ожидается, что пролетят до 120 метеоров в час, примерно 1-2 метеора в минуту.
«Сегодня, вполне возможно, что кто-то и увидит, потому что предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области», — рассказал Леус.
По его словам, звездопад лучше всего наблюдать после 00:00, смотреть следует в сторону северо-восточного горизонта неба. Другой астроном Александр Якушечкин рассказал РИА «Новости», что заход Луны 4 января состоится в 01.20, именно тогда метеорный поток будет виден лучше всего. Из других интересных астрономических событий он назвал 5 января, когда Земля проходит точку Перигелия, а 10 января состоится полутеневое затмение Луны, видимое в том числе и в России.
Метеорный поток назван в часть неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.