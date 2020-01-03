Метеоритный дождь пройдет над Подмосковьем в ночь на 4 января

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть в ночь на 4 января первый в этом году звездопад. Лучше всего его будет видно после полуночи.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИАМО, что этой ночью над Россией пройдет метеорный поток Квадрантиды. Ожидается, что пролетят до 120 метеоров в час, примерно 1-2 метеора в минуту.

«Сегодня, вполне возможно, что кто-то и увидит, потому что предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области», — рассказал Леус.

По его словам, звездопад лучше всего наблюдать после 00:00, смотреть следует в сторону северо-восточного горизонта неба. Другой астроном Александр Якушечкин рассказал РИА «Новости», что заход Луны 4 января состоится в 01.20, именно тогда метеорный поток будет виден лучше всего. Из других интересных астрономических событий он назвал 5 января, когда Земля проходит точку Перигелия, а 10 января состоится полутеневое затмение Луны, видимое в том числе и в России.

Метеорный поток назван в часть неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.