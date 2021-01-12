Метеорит взорвался над Камчаткой. Видео

Ученые заметили разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой. Об этом заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По его словам, специалисты искали сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили от очевидцев видео. Оно уже есть в Сети. На кадрах виден полет метеорита и взрыв.

«Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января, в 08:09 по камчатскому времени (23:09 мск 10 января)», — сказал Чебров. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель центра отметил, что перед разрушением движение небесного тела в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Чебров добавил, что диаметр метеорита не превышал десяти метров. Энергия взрыва, предположительно, находилась в пределах 1–5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Собеседник агентства считает, что на видео, вероятно, попал момент вхождения метеорита в атмосферу.