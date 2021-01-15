Метеорит сгорел в небе над Иркутском

В небе над Иркутском утром 15 января сгорел метеорит. За падением наблюдали ученые, которые назвали его типичным болидом размером не больше куриного яйца.

Директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев заметил в беседе с РИА «Новости», что оценить метеорит помогли сделанные видеозаписи.

«Типичный болид средних размеров — не больше куриного яйца», — сказал он.

Язев добавил, что летел космический объект довольно медленно. На высоте около 25 километров он полностью сгорел.

Ученый подчеркнул, что подобное случается довольно часто. Очевидно, что земная атмосфера надежно защищает планету от таких «пришельцев» из космоса.

На днях в небе над Камчаткой разрушился метеорит диаметром около 10 метров. Энергию его взрыва оценили примерно в один-пять килотонн в тротиловом эквиваленте. Болид вошел в полные слои атмосферы, сгенерировал сигнал, который длился 55 секунд, и взорвался от перегрева.

Схожее явление наблюдали над акваторией Берингова моря в 2018 году. Обычно такие события остаются незамеченными, и их немало.