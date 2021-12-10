Метеобюро Москвы рассказало о погоде в столице на выходных

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на выходных. По ее словам, в субботу и воскресенье в Москве продержится морозная ясная погода. Об этом написал «Ридус».

«Предварительно могу сказать, что следующая ночь, с пятницы на субботу, будет такая же морозная, может, даже на градус пониже, чем прошедшая. В центре Москвы температура будет порядка -15…-13, а так в основном будет температура -18…-16, по области местами до -23», — сообщила она.

В субботу в Москве столбик термометра покажет до -13 градусов, в Подмосковье температура опустится до -15 градусов. В воскресенье температура воздуха в дневное время составит -9 градусов.

«Более значимое понижение температуры произойдет в понедельник. В выходные дни в столичном регионе снегопадов не будет. Только 13 декабря ожидается небольшой снежок», — заключила специалист.