Общество 09 марта 2023, 18:12 Метели и снегопад останутся в Челябинской области до конца недели

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В Челябинской области пока нет никаких признаков прихода весны, в регионе бушуют метели. Об этом сообщил Ura.ru.

В ближайшие два дня в регионе будет идти снег с дождем. Правда, дневная температура будет плюсовой, а ночная — стремиться к нулю градусов.

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С воскресенья погода начнет немного выравниваться. Согласно прогнозам челябинской ЦГМС, 12 марта похолодает, но не предвидится осадков. Но возможен гололед, так как после оттепели снова ударят морозы.

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