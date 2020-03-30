Метель в Москве продлится до вечера вторника

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), с 21.00 30 марта до 18.00 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с, гололедица», — сказано в сообщении.

МЧС напоминает гражданам, что необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

«Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавляется в сообщении.

Ранее Гидрометцентр назвал причину резкого похолодания в центральной России. В европейской части России 30 марта испортилась погода. Резко похолодало, усилится ветер и пошел снег. Причина этому — необычный циклон над Исландией.