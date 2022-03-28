Метель и гололед спрогнозировали в Челябинской области

В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. На дорогах возможна гололедица и мокрый снег. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и ГИБДД региона.

«По данным Гидрометеоцентра сегодня днем, 28 марта, в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД добавили, что в ближайшие дни снег пройдет по всей области. В связи с непогодой повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется не планировать поездки на дальние расстояния.